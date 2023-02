La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le otorgó la jubilación ordinaria común al ex gobernador de la provincia condenado a ocho años de prisión por hechos de corrupción y ex embajador de Israel, Sergio Urribarri . El trámite terminó de confirmarse administrativamente la semana pasada. El salario nominal que percibirá será de unos 2 millones de pesos aproximadamente, con el 82% móvil.

Por otro lado, en declaraciones radiales a LT10, insistió en que el monto está definido por ley. "Tenemos jubilaciones muy altas que pertenecen a distintos sectores y las tenemos que pagar", afirmó, y explicó que no hay un tope. "Son muy pocas las provincias que tienen topes. Siempre está en la mente de la mayoría, pero mientras no esté por ley no podemos hacer nada. Tenemos que respetar la ley".

Scarione prefirió no aclarar la cifra exacta que cobrará Urribarri y prefirió remarcar que en Entre Ríos está al frente de "un sistema previsional que solamente nos fijamos si cumple los requisitos para acceder a un beneficio". "Tenemos gente que está presa y le giramos la jubilación", acotó.

Por otro lado, informó que supera los 200.000 pesos el haber promedio de las jubilaciones.

Del mismo modo, diferenció: "Administramos el sistema previsional de la provincia a la gente que aporta y contribuye. Tenemos algunos beneficios exgobernadores que son pensiones o rentas vitalicias. Habrá 10 u 11 beneficios con exgobernadores y viudas. Es gente que no ha aportado los años suficientes a la Caja. No han hecho los 30 años de aportes, como es el caso del doctor -Jorge Pedro- Busti tenía casi 40 años de antigüedad, Urribarri y otros más tenían la opción de ordinaria común o la renta como gobernador. Cada cual elige".

Finalmente, se refirió al problema estructural que conforma el déficit dela Caja. "Es un déficit preocupante que no tiene una solución inmediata. Tenemos que analizarlo con premura", aseguró, y puntualizó: "Tenemos un déficit importante. En 2022 rondamos los 48.000 millones de pesos y presupuestado para 2023 vamos a andar en 62.5000 millones de déficit que va a depender mucho del nivel inflacionario. Creo que lo va a exceder".