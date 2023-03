Sietecase analizó lo declarado por Sabag Montiel: "Es responsabilidad de los discursos"

"No se arrepiente Sabag Montiel, no se arrepiente. A mí me impactó. Todos debemos reflexionar, pasaron varias cosas violentas en el país para ahora regresar. Por eso me agarro de cualquier señal de consenso. Lo que dice (Horacio) Rodríguez Larreta o Cristina Kirchner, en relación a la economía bimonetaria. Hay que empezar a pensar el país a largo plazo", reflexionó luego el periodista. Y finalizó: "Pudimos acordar que la violencia no era más la salida. Es un momento para pensar".

