Sergio Massa y su precandidatura: "Es un canto a la necesidad"

"Uno de lo que no puede dudar es de la ambición de Sergio Massa y trabajar para construir capital político. La alianza con Cristina es de larga data, tiene por lo menos un año y se consolidó a partir de la decisión de Massa de aceptar el Ministerio de Economía en medio de una crisis fenomenal", indicó Sietecase. Y agregó: "Se discute si es una jugada genial de Cristina Fernández o la defunción del kirchnerismo. Yo creo que es algo del medio, es un canto al hiperpragmatismo y a la necesidad. El problema del peronismo era no llegar al ballotage. Massa asegura el piso más alto y la unidad del PJ, donde todos cedieron algo. Si sale bien es la arquitecta de un triunfo y si pierde, no tiene nada que ver".