Sergio Massa sigue sumando apoyos del peronismo federal

A través de las redes sociales, ambos alfiles del peronismo federal hablaron sobre el escenario de la segunda vuelta y ratificaron que van a apoyar a Sergio Massa en esa instancia definitopria, frente al libertario Javier Milei.

Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), Natalia de la Sota posteó un mensaje claro y contundente de respaldo a Massa en el balotaje. "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad", expresó este domingo.

Por su parte, en una entrevista junto a la diputada cordobesa, Alejandro "Topo" Rodríguez reiteró que tras las PASO "dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes", dado que "no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina". Ahora, sostuvo el diputado bonaerense, "queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente", enfatizó.

“En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri”, manifestó Rodríguez.

De esta manera se suman voces de peso en favor de Sergio Massa y su proyecto de gobierno de unidad nacional si llega a la presidencia. Al respecto "Topo" Rodríguez señaló: “El llamado a un gobierno de unidad nacional de Massa es interesante, valoramos la intención de la convocatoria”.

En la misma linea Natalia de la Sota subrayó: “Destaco y valoro esta idea, y lo dije el domingo después de las elecciones cuando lo planteó Massa. Es una idea que mi padre, De la Sota, venía hablando hace diez años: tener un gobierno de unidad nacional, de la reconciliación, el fin de esta grieta que tanto daño nos hizo”.

“Córdoba no va a claudicar sus banderas, y lo digo a título personal. Con nuestras diferencias, pero quiero discutirlo con alguien que no diga que el Estado se tiene que retirar y que sea la ley de la selva”, concluyó.