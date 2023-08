Sergio Massa: "No hay peor cepo que la deuda con el FMI"

En la recta final de cara a las Elecciones 2023 de este domingo, el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, advirtió en Rosario: "No hay peor cepo que la deuda con el FMI" que "dejaron como ancla" desde el Gobierno de Mauricio Macri. Además, le pidió a la oposición que no pida el voto "si piensa" que la Argentina es "un país de fracasados". Fue en respuesta a lo dicho horas antes por el expresidente y en sintonía con lo expresado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.