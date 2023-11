Sergio Massa ante empresarios: "Quiero ser el presidente que entierre la grieta"

El candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , ratificó sus principales propuestas a horas del comienzo de la veda electoral al exponer en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

El actual ministro de Economía hizo autocrítica por su pasado y pidió mirar al futuro: "El pasado ya no se discute más, no estamos discutiendo acá a uno u otro ex presidente. Somos dos los que podemos gobernar desde el 10 de diciembre", sostuvo.