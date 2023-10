Sergio Massa: "El 10 de diciembre daremos vuelta la página"

"Quiero agradecerles la oportunidad que me dieron hoy, de poder compartir esta maravillosa ciudad de Concordia. Y sobre todo, qué país queremos construir. Darnos la mano, empezar a comprometernos en el país que el 10 de diciembre cada uno de nosotros tenemos que empezar para dar vuelta una página y empezar a recorrer una nueva etapa. Aprendiendo de los errores, de los dolores y abrazados a ese motor enorme que cada uno me fue transmitiendo, que es la esperanza de construir un país fuerte, sólido, con educación pública" , resaltó Massa. Y agregó: "Nunca dejaron de invertir, siguieron generando puestos de trabajo, siguieron abriendo mercados. A los arroceros, a los avícolas, a la producción agrícola ganadera. Pero también a las industrias que se abrieron un lugar en el mundo. En el año de la peor sequía de la historia, le vendieron trabajo entrerriano al mundo, cuidaron las divisas y sobrellevaron un momento difícil. Que Entre Ríos tenga más de 200 destinos no es más ni menos que el trabajo entre el sector público y privado".