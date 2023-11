Sergio Massa anunció de dónde saldrá su ministro de Economía

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , adelantó este martes que, en caso de ganar las elecciones, su sucesor en la cartera de Hacienda "no será alguien" de su fuerza política , mientras que desde la coalición oficialista redoblaron la campaña proselitista en redes sociales con el lema "Frenemos la locura " y "Digámosle #NoAMilei".

A 12 días del balotaje del domingo 19, en la segunda jornada de su gira por Córdoba y previo a la visita que realiza este martes a Santa Fe, Massa dio entrevistas a diferentes medios de comunicación de la provincia y, en diálogo con Cadena 3, anticipó que -si gana las elecciones- su ministro de Economía no será un integrante de la coalición oficialista.

"Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político", aseguró Massa, que no quiso mencionar quien sería y se negó a dar nombres para otros puestos de Gobierno, en tanto se pronunció "en contra de andar repartiendo cargos antes de ganar una elección".

"No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona. Tengo la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control. No quiero anticiparme porque entiendo que a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad", remarcó Massa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgenciaElVigia%2Fstatus%2F1721903898590638512&partner=&hide_thread=false Sergio Massa: "Mi ministro de Economía será alguien de otra fuerza", y agregó: "Me piden que defina los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y no le dicen nada". pic.twitter.com/eXK1gb71mI — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 7, 2023

En la misma entrevista, señaló que "el gobierno de Sergio Massa será de Sergio Massa", e insistió en que el suyo "será un gobierno de unión nacional, una nueva etapa para la Argentina, que empieza el 10 de diciembre, y vamos a convocar a un gobierno de los mejores, a plantear que sectores del mundo empresario, del mundo del agro, de diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado".

"El desafío es en esta transición que cada uno ponga lo mejor para que esta etapa termine bien, pero sobre todas las cosas pongamos toda la energía para que el 10 de diciembre tengamos la capacidad de sentarnos a la mesa y acordar políticas de Estado alrededor de temas que para mí son centrales".

En ese sentido, subrayó que no cree que "para Córdoba sea lo mismo que haya universidades públicas y gratuitas, o que cobren 270 mil pesos por mes, como plantea el otro candidato", en referencia a su contrincante en el balotaje del domingo 19, Javier Milei.

En tierra cordobesa, Massa retomó además su intento de acercamiento a los dirigentes del oficialismo local liderado por el gobernador Juan Schiaretti: "Ayer planteé claramente que al gobernador electo, Martín Llaryora, si los argentinos me dan la posibilidad de gobernar, lo voy a invitar a que trabajemos juntos, con un programa de trabajo de 4 años, y en lo posible estar el 20 de diciembre con todo mi gabinete en Córdoba, con una agenda de trabajo".

En otro orden, Massa se refirió al proceso de juicio político que se sigue por presunto mal desempeño a los integrantes de la Corte Suprema que se sigue en la Cámara de Diputados y consideró que, "en medio de un proceso electoral" debería suspenderse la continuidad del proceso.

"Entiendo que no es momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque, de alguna manera, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral", sostuvo Massa en la misma entrevista.

En ese sentido, recordó que en la Comisión se sustancian dos procesos de remoción: uno que se sigue contra los cuatro magistrados que integran el tribunal y otro que es el que impulsa la Coalición Cívica (CC) para destituir a Ricardo Lorenzetti.

"Esa no es la fuerza política a la que pertenezco. No conozco las acusaciones y las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de todas las fuerzas. Con lo cual, ni le puedo aseverar que esté bien o que esté mal. Si hay hechos de corrupción y están probados, se deben ventilar, y los acusados deben tener derecho a defenderse", subrayó.

Más temprano, Llaryora había criticado el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se sigue en la Cámara de Diputados, y aseguró estar en "concordancia" con lo propuesto por el actual mandatario provincial peronista disidente.

"Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema, en consonancia con Juan Schiaretti", señaló Llaryora en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (exTwitter).

En tanto, referentes de UxP impulsaron este martes una campaña en las redes sociales pidiendo "frenar la locura" que suponen las ideas de Milei, que van desde "considerar que la justicia social es una aberración" hasta la priorización del "odio y la ideología por sobre el interés nacional".

Desde el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hasta ministros y legisladores nacionales se sumaron a la campaña que usa las etiquetas #FrenemosLaLocura y #NoAMilei como síntesis, a 12 días del balotaje.

Tras sumar ayer el apoyo del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, con quien se mostró en Córdoba, Massa sumó hoy el respaldo de la Izquierda Socialista en el Frente de los Trabajadores-Unidad (FIT-Unidad), que llamó a "votar contra el ultraderechista Milei", y a "dar un voto crítico a Massa", de cara al balotaje.

Con las firmas del diputado nacional, Juan Carlos Giordano y el excandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del FIT-U, Rubén "Pollo" Sobrero, IS difundió una declaración en la que "llama a votar contra el ultraderechista Milei".