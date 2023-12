Según la prensa española, Alberto Fernández podría convertirse en asesor de Pedro Sánchez

Alberto Fernández "Dos o tres veces me apareció una mira telescópica en el helicóptero"

El presidente argentino prepara su desembarco en España con su pareja, a la que ha convertido en un icono feminista con la que tuvo un hijo a los 63. Tiene un hijo no binario, que es “diseñador gráfico de profesión, ejerce como drag queen, cosplayer e influencer, con más de 300.000 seguidores en Instagram bajo el nombre de Dhyz”. Es por esto que el diario califica a la familia presidencial como “woke”.

“Recientemente, el todavía presidente de Argentina, Alberto Fernández (64) desveló su intención de afincarse en España -explica el artículo de El Mundo-, donde asegura que tres universidades le han hecho ofertas como profesor.”

En opinión del diario, es entendible la elección del presidente: “No es extraño que Fernández huya de vivir bajo los enemigos del populismo de izquierdas que representa. Tampoco que haya elegido España, donde se sentirá como en casa dada su admiración y coincidencias políticas con Pedro Sánchez, de quien se ha rumoreado que puede convertirse en asesor”.

Vale recordar que, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, el jefe del Ejecutivo español grabó un video de respaldo al candidato oficialista, Sergio Massa, confirmado así su afinidad con el actual gobierno.

El artículo de El Mundo describe a Alberto Fernández como un “defensor del intervencionismo estatal y proclive a otorgar subvenciones”, y recuerda que decretó “un férreo confinamiento en la pandemia, que él mismo se saltó en el cumpleaños de su actual pareja, la actriz y periodista Fabiola Yáñez, quien reunió a sus íntimos en la residencial presidencial”.

Luego señala que adhirió a la doctrina del lawfare, criticando a los jueces y en defensa de “los kirchneristas imputados por corrupción, como la ex mandataria Cristina Fernández Kirchner, que le aupó a la presidencia”.

El Mundo sostiene que el todavía presidente argentino “hizo de su pareja un ícono feminista”. Además, dice, Alberto Fernández “peleó por los derechos LGTBIQ, legalizando el DNI para las personas de sexo X” y en eso “influyó su amor de padre, pues uno de los primeros en obtenerlo fue su primogénito Estanislao (27)”, artista “que se define no binario y suele posar en Instagram ataviado de vedette”.

Sobre Fernández, según reprodujo Infobae, el artículo agrega que es “abogado, profesor de Derecho penal, destacado político kirchnerista y presidente argentino desde 2019″.

El Presidente había confirmado, en efecto, en una entrevista con el también español diario El País, el 24 de noviembre pasado, que tenía “algunas propuestas” para mudarse a España y dar allí clases de derecho. “Me parece que está bien que tome distancia”, explicaba entonces Alberto Fernández. Y citaba a un ex presidente español en respaldo de su decisión: “Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”.

De hecho, el mandatario, que tenía pensado viajar a Roma a ver al papa Francisco antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre próximo, anunció que postergaba esa visita a la Santa Sede y que la reprogramaría una vez instalado en España.