El gobernador electo de Santa Fe , Maximiliano Pullaro, dio detalles de la nueva estructura de la Provincia y dijo que los ministerios bajarán de trece a once. Además, indicó que a mediados de noviembre revelará los nombres de quiénes integrarán su gabinete.

Al ser consultado por la prensa sobre si ya está definido el equipo de gestión, Pullaro respondió que sí y dijo que "no habrá sorpresas". "Ya está definido el gabinete y no va a haber muchas sorpresas a las que ustedes fueron viendo. No soy una persona que anda ocultando las cosas, o que anda generando secretos para después hacer bombas", aclaró el próximo gobernador de Santa Fe.