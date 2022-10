Santa Fe: Jatón presentó el Presupuesto 2023

Por eso, la inversión en obra pública es elevada. De 45 mil millones de pesos que prevé gastar, casi 11 mil millones se lleva ese ítem. “De cada 4 pesos, uno va a obra pública, el 25%”, aseguró. Y se divide en tres grandes ejes: Plan Integrar ($6.200 millones); Espacio público, convivencia y seguridad ($ 3.100 millones); y los 450 años de la ciudad ($1.500 millones), que es una apuesta por “comenzar a planificar la ciudad del futuro”, dijo.

“Nuestro objetivo es equilibrar para ganar en convivencia. Esto no ha cambiado, aunque estamos gestionando incertidumbre, hay muchas cosas que no podemos manejar, como el precio del dólar o la inflación y eso ha complicado la situación. Pero por primera vez llegamos a un presupuesto equilibrado y responsable, y no vamos a gastar el peso que no tengamos”, sentó como premisa.

Los números de la proyección presentada este martes muestran que el mayor aporte de recursos para obras vendrán del gobierno nacional, en un 52%. Siguen luego los provenientes del municipio, en un 38%; y muy atrás, los provinciales: apenas un 8%.