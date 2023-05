Losada y Angelini son la primera fórmula confirmada dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. El anuncio ocurrió en la emisora rosarina Radio Boing, donde la precandidata a gobernadora dijo que “no me gusta hablar de lo que ya fue. El que no quiso, no supo o no pudo, que se vaya a su casa o trate de ayudar desde algún lugar. En el caso de Perotti, o el perottismo, que es como el kirchnerismo en su versión más berreta, tenemos todos claro que hizo un desastre en la provincia”.

"Estamos cansados de promesas, de eslogan. Si nos vamos a embarrar y comprometer para solucionar los problemas de fondo que va a tener Santa Fe, tenemos que estar seguros de que lo podemos hacer. Cuando Carolina dio el sí es porque vio un proyecto claro y realizable en Santa Fe. Que además va a tener coordinación muy clara con el gobierno nacional”, sostuvo Angelini en el mismo medio.

Dentro de su coalición, deberán competir en las PASO (que según el calendario electoral, serán el 16 de julio en Santa Fe) con una lista encabezada por Maximiliano Pullaro, jefe del bloque Evolución radical en la Cámara de Diputados provincial, y con otra liderada por Clara García, también legisladora provincial.