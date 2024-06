Salvataje a la Caja de Jubilaciones: "A mí me votaron para resolver problemas".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, habló este miércoles sobre el plan de salvataje a la Caja de Jubilaciones , que el gobierno provincial anunció este viernes y supone un aumento en los aportes de trabajadores de la administración provincial. "A mí me votaron para resolver problemas", indicó.

"La gran mayoría de los entrerrianos apoya lo que estamos haciendo. Estamos salvando a nuestra Caja de Jubilaciones. Los gobiernos anteriores pateaban el problema para adelante y no resolvían nada. La caja estaba en peligro de no poder pagar más las jubilaciones actuales y mucho menos las futuras, algo había que hacer", afirmó Rogelio Frigerio.

Y en ese sentido, aseveró: "A mí me votaron y me eligieron para resolver los problemas". "Me comprometí a sostener la Caja provincial y a respetar el 82% por móvil. Para eso había que hacer cambios y los estamos haciendo. En el marco de la peor crisis de estos 40 años de democracia estamos resolviendo problemas, gestionando sin plata y sin recursos", agregó.