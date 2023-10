Rosario Romero recibió el apoyo de jóvenes de Paraná

En ese sentido, Cáceres fue quien invitó a reflexionar sobre las propuestas que anuncian otros espacios políticos, los que están orientados a la quita de conquistas, de derechos consagrados, como es la educación pública y gratuita y la salud pública, entre otras. “El próximo 22 se pone en juego dos proyectos de país en los cuales tenemos que ser conscientes para no retroceder ni volver a lo que se vivió en la década del 90 o la del 2001”.

La candidata a intendenta no sólo reconoció lo que se hizo durante la gestión de Adán Bahl, sino que consideró seguir profundizando el cambio por la Paraná multicultural e inclusiva que contemple todos los requerimientos de las distintas generaciones, desde las infancias, las adolescencias a la de adultos mayores. “Debemos tener la capacidad de integrar, de igualar. Queremos un estado que no suprima derechos que defienda la democracia, que sea inclusiva y con una mirada intergeneracional, que no excluya a nadie, que no excluya ni al diferente ni al igual, que no excluya al grande o al joven”.

Romero instó a los adolescentes y jóvenes que seguir debatiendo en los espacios públicos y que armen sus proyectos estratégicos para la ciudad. “Vamos, entre todos, a armar a una ciudad con perfil turístico, industrial, una ciudad que defienda los derechos, los espacios públicos y las conquistas”.