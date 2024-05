Rosario Romero: "Hay un país que se mira desde Buenos Aires"

Rosario Romero "No es ninguna novedad que los colectivos son viejos"

En este contexto señaló que ya "hay un pedido" de las empresas para llevar el boleto de tarifa plena a 1200 pesos y aclaró: "No estamos en condiciones de pedirles a los paranaenses un boleto de $1200". "No hay un criterio de justicia y no hay un criterio federal. Ni tampoco es exclusividad de este gobierno, este gobierno ha llevado las cosas al extremo porque antes de que asuma Milei la asimetría existía porque el subsidio al AMBA era enorme", insistió Romero en diálogo con Radio Plaza 94.7.