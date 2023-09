Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti compartieron caravana

Puntualmente, el ex intendente de Chajarí, marcó: "El cambio no sólo es posible en Entre Ríos, sino que es necesario y a ese cambio lo represente la expresión que los entrerrianos han elegido, luego del proceso interno”. Y pidió: “Cada uno de nosotros debe de hacer un gran esfuerzo, si cada uno de nosotros desde el lugar en el que estemos, va y hace la tarea militante que tiene que hacer, no hay ninguna duda de que el 22 de octubre, va a haber un nuevo gobierno, de un nuevo signo político, que consagrará a Rogelio Frigerio como gobernador. Trabajemos para eso”.