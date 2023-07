Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta denunciaron que les quemaron un cartel

El precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos expresó: "La política del odio no da para más. No somos todos lo mismo. Nosotros no vamos a responder de la misma forma. Por cada cartel que nos bajen, vamos a responder con una propuesta. Muchas gracias a los bomberos voluntarios de Concepción del Uruguay por su labor incansable y desinteresada".