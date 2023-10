Rogelio Frigerio: "Tenemos que cerrar la grieta entre la gente y la política"

Asimismo, Frigerio comentó que "los próximos días" tendrá una reunión con el gobernador saliente, Gustavo Bordet, para encarar un proceso de transición ordenado. "Confiamos que, en estos últimos meses del año, se vuelvan a ordenar las cuentas públicas, que podamos tener de nuevo una provincia con equilibrio fiscal".

"Esperemos que todos los nombramientos que se hagan de acá en adelante sean consensuados y que tengan una previa conversación con quienes hemos sido electos por la voluntad popular el día de ayer. Esperamos que la planta política no crezca más", agregó.

También habló sobre el presupuesto: "No lo pudimos ver todavía; lo vamos a analizar y, por supuesto, lo vamos a reformular: como dije antes, tenemos que ser el gobierno más austero de la historia. Tenemos que revisar sobre todo los costos de la política, los recursos que no le llegan a la gente, los que están vinculados por privilegios de la política, todo eso lo vamos a cortar". "La gente no aguanta más ver que la política no tiene empatía con lo que le pasa a nuestros ciudadanos", aseveró.

"Vamos a defender a nuestra provincia frente al gobierno nacional que elija la gente en el balotaje. Vamos a defender los valores de Juntos por el Cambio y lo haremos desde el interior del país, con la cantidad de gobernadores que hoy duplica la cantidad que tuvimos cuando fuimos gobierno. Ahí está la fortaleza nuestra", afirmó en otro tramo de la conferencia.