Rogelio Frigerio a los industriales: "Vamos a sacarles el pie de encima"

"Muchos de los que estamos acá rondamos los 50 y 60 años y pienso en que en los últimos 60 años, Argentina tuvo 14 recesiones. Los que tienen 20 años pasaron la mitad de su vida en recesión. ¿Cómo no van a estar enojados con la política? ¿Cómo no van a querer irse del país?", comenzó Frigerio. Dijo luego que "Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva en el mundo". Y agregó: "En el caso de nuestra provincia es peor, ya que por poner un ejemplo, es una de las tres con más carga impositiva en la tarifa de energía del país. No puede ser que, por pagar tarifas excesivas, muchos no puedan ni siquiera pensar en invertir en innovación. No puede ser que no puedan contratar personal por la carga impositiva que esto representa. No puede ser que tengan una fábrica detenida porque no pueden importar. O que hacer un trámite les lleve muchísimo dinero y tiempo que podrían estar usando en planificar el crecimiento de su negocio".