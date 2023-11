Rogelio Frigerio: las metas que se fija y un duro diagnóstico sobre la Entre Ríos que recibe

Al señalar las causas de esta situación, que es en la que recibirá la provincia que gobernará desde el mes próximo, apuntó “a las malas las decisiones políticas, porque no se le dio importancia a la educación, no se le dio importancia a la inversión en infraestructura, porque no se le dio importancia al trabajo en el sector privado”.

“Si uno tiene que analizar cuál es la característica distintiva de Entre Ríos, en relación con la Región Centro, es que en la provincia hoy el 50% del trabajo formal lo explica el Estado. En Córdoba, es menos del 30 y en Santa Fe, es un poquito más del 30. Hay claramente una diferencia sustancial de por qué Entre Ríos se quedó en el tiempo”, enfatiza críticamente.

El peso del empleo público, para Rogelio Frigerio, “tiene que ver con la falta de promoción de la actividad privada. ¿Por qué se pudo desarrollar la industria metalmecánica en Santa Fe y mucho menos en Entre Ríos? Por decisiones de los políticos. Y creo que ahí hay mucho para hacer y mucho para cambiar. Conozco, por suerte, muy bien mi país, por mi actividad en el sector privado y también, por supuesto, por mi actividad en el sector público”.

El exministro del Interior de la presidencia de Mauricio Macri asegura que “como conozco, sin titubeos puedo decir que es la provincia con mayor potencial que tiene la Argentina, con mayor diferencia entre lo que es y lo que podría ser”.

Para Frigerio, “hay distintas razones: por la ubicación geográfica, por los recursos naturales, por los recursos humanos, y también por su historia. Y me entusiasma mucho la posibilidad de volver a ubicar a Entre Ríos en una situación de liderazgo en la Argentina”.

Sentido común vs. ideología

En otro tramo de la entrevista, cuando se refirió a la situación nacional, hizo hincapié en varias oportunidades en que los problemas del país se superan con más “sentido común” que con “ideología”.

“Hay que hacer cosas con nuestro país, que tienen que ver con el sentido común, no con la ideología: dejar de gastar más de lo que ingresa en las arcas públicas tiene que ver con el sentido común, no con el keynesianismo o con la escuela austríaca”, señaló, haciendo referencia así a las fuentes en las que abrevan buena parte del kirchnerismo por un lado, y de los libertarios, por el otro.

En esa línea, en la entrevista de Perfil, reitera lo mencionado durante la semana en una con Maxi Montenegro, para Ahora Play respecto a la disyuntiva que se presenta para los dirigentes de Juntos por el Cambio (en la provincia, Juntos por Entre Ríos), ante el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

"No siento que las opciones que tiene el país hoy por delante, de cara al 19 de noviembre, sean las que me hubiera gustado tener. Apoyé a Patricia Bullrich en la campaña, creo que hubiera sido una muy buena presidente en este momento difícil de la Argentina. No voy a votar en blanco, voy a ir a votar, por supuesto, de nuevo con mi hijo, que este es el primer año que vota, pero no hay una opción que me entusiasme, incluso como para hacer público mi voto, porque sé que claramente, desde mi posición, tengo cierto nivel de influencia. No determinante, porque los dirigentes políticos no tienen forma de condicionar el voto de la gente, pero obviamente hacer público mi voto en una elección en la cual no participa mi espacio político, en el caso personal creo que no suma nada", indica.

Cuando se le planteó que el desarrollismo y el keynesianismo tiene cercanía conceptual en cuanto a la presencia del Estado, y lo alejado de ambas ideologías de las propuestas libertarias, coincidió, ero subrayó qué "si hay coincidencias en las cosas vinculadas con el sentido común: terminar con los privilegios de la política, con el gasto público que no le llega a la gente, bajar los impuestos, darles alivio impositivo a la gente y a los sectores de la producción, modernizar los vínculos laborales, cuestiones que están vinculadas, insisto, mucho más con el sentido común que con la ideología".

Y agregó: "No hay que restarle mérito a Javier Milei en haber instalado estos temas y haberlos transformado, de alguna manera, en políticamente correctos. Siempre lo planteo en esos términos porque me parece que es justo reconocerlo. No seguramente solo a él, pero hay temas que hasta hace cuatro o cinco años eran tabú para cualquier político, y hoy forman parte de la discusión y del debate; eso es importante y es justo reconocer".