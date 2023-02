Rogelio Frigerio: "La sociedad está esperando de toda la política un reconocimiento de los problemas"

Asamblea Legislativa Bordet: "Me enorgullece saber que dejaremos una provincia distinta"

“La gente está muy mal -afirmó. Está atravesando uno de los momentos más difíciles que se recuerden, por la inflación, por la falta de trabajo. Y a eso le agregamos cuestiones de la provincia: la mala calidad de la educación, el avance de la droga y del narcotráfico, el deterioro de la infraestructura, de la salud en general. Más allá de lo que uno puede plantear como logros, creo que la sociedad está esperando de toda la política un reconocimiento de los problemas, porque a partir del reconocimiento de los problemas uno puede plantear las soluciones. Soluciones que no son de un espacio político en particular. Toda la dirigencia política tendría que estar pensando hoy como resolver estos problemas”, afirmó el ex ministro del Interior de la presidencia de Mauricio Macri.

“Rescato sí dos cuestiones -apuntó. La primera es vinculado con un drama que sufrimos todos los entrerrianos que tiene que ver con la boleta de luz, porque pagamos varias veces lo que pagan otras provincias y por supuesto el Área Metropolitana sobre todo. La invitación a los intendentes a hacer lo mismo me parece que requiere además de eso de un acuerdo, de un consenso fiscal Provincia-Municipios, porque hay un montón de responsabilidades que han asumido los municipios estos años que los obligan también a buscar recursos de donde puedan. Pero celebro esa invitación”.

“Y lo otro que rescato el anuncio para los productores, luego de la crisis tremenda que sufre nuestro campo por una sequía que ya lleva demasiado tiempo. Así que este anuncio de que aquellos productores que han tenido dos años de quebranto se los considere como se lo merecen me parece también algo que hay que destacar”, agregó el diputado.

“Ojalá -añadió- que se hagan ahora, hay muchas cosas que no pueden esperar al año que viene. Ojalá que se hagan ya”, cerró.

En el contexto electoral, el gobernador habló de dirigentes con arraigo a la provincia, en lo que pareció un mensaje contra Frigerio. Al ser consultado por ello y el haber vivido en Buenos Aires, el diputado nacional expresó: “No tengo por qué sentirme aludido. Acabo de ser votado por la gran mayoría del pueblo entrerriano. No me hago cargo de eso”, cerró.