Rogelio Frigerio: "La grieta es entre la gente y la política"

Desarrollismo

"Las ideas del desarrollismo siguen más vigentes que nunca. Argentina necesita cambiar su matriz, su estructura de producción. Precisa una inserción en el mundo inteligente. Todo eso se discutía a fines de los años '50 y principios de los 60, lo cual habla también del estancamiento del país", aseguró el ex ministro de la gestión de Mauricio Macri.

"Argentina es de los pocos países que no cambia de problemas", agregó.

El rol de la dirigencia política

En otro otro tramo de la nota de Florencia Carbone, Frigerio afirma que "hay una deuda enorme de la dirigencia política, con la gente y con la democracia". "Desde la recuperación de la democracia han empeorado todas las variables sociales y económicas", indicó. Por eso "Acá nadie puede decir que no tiene nada que ver con lo que pasa. Naturalmente algunos son más responsables que otros, pero en definitiva lo somos todos por acción u omisión. Eso debería generar políticos más humildes".

La polémica por la grieta

"La principal grieta no es entre halcones y palomas o Cambiemos y kirchnerismo, sino que entre los políticos y la gente. Debemos cerrar esa grieta, con actitudes. Escuchando y estando cerca. Por eso siempre estoy en el territorio, conteniendo a muchos que la están pasando mal y que necesitan confiar y que estemos a la altura de la expectativa, especialmente luego de la victoria de 2021", dice Rogelio Frigerio en la nota de "Cocina Política".

Su lugar de origen

En otro segmento del reportaje, el hombre que se perfila como candidato a gobernador de JxC en Entre Ríos, se refirió a los cuestionamientos a su figura por su lugar de origen. "No me interesa contestar eso. No debe haber genbte que haya recorrido y conozca la provincia como yo. Es una discusiíon sin sentido. Algunos se llenan la boca diciendo que conocen y están, pero en 20 años gobernando no han hecho nada para que los entrerrianos vivan mejor".

"Yo represento a los entrerrianos en el Congreso y me eligieron por el voto", recalcó.

Las elecciones que se vienen

A Frigerio, Florencia Carbone le pide que analice el actual contexto electoral. "Es una elección distinta y va a depender más de lo que hagamos nosotros que de lo que haga el oficialismo. De lo que ofrezcamos, de lo que transmitamos qued podemos hacer, por el país y por la provincia".

El valor de la energía

"Es un tema clave y le quita el sueño a los entrerrianos. La boleta de luz es tres veces más cara que en el AMBA.Voy a sentarme con quien tenga que sentarme para cambiar eso", anticipó el dirigente de Juntos por el Cambio.

"En la boleta de luz, lo que encarece son los impuestos. Luego está el costo de la distribución, que recae sobre nuestra empresa, que también puede bajar el costo. Y luego tenés que ver qué hacer para que se respete que somos productores de energía. Si vale lo mismo, ¿cuál es el incentivo para que generemos energía? Tiene que haber una compensación, tiene que haber una diferencia respecto del que no produce", concluyó.