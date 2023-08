Rogelio Frigerio: "Hay un claro triunfo de Juntos por Entre Ríos"

"Somos conscientes de que gran parte del voto estuvo vinculado a la bronca y la frustración que sentimos. Cuando la gente no festeja, la política tampoco debe hacerlo. Debe escuchar. En 2021 las urnas hablaron, casi el 70% le dijo que no a las políticas del kirchnerismo. Y no escuchó", resaltó luego el exministro del Interior.

Frigerio acotó a continuación: "Este triunfo lo tomamos con mucha humildad. No es un cheque en blanco, es una enorme responsabilidad. Debemos generar confianza en los entrerrianos de que somos una opción creíble. Hoy empezó una nueva era en nuestra provincia, sin miedo y con libertad, como se expresaron los entrerrianos". Y finalizó: "Debemos seguir juntos, como lo hicimos estos años".