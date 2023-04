El diputado nacional, Rogelio Frigerio , habló sobre las fechas de las Elecciones 2023 en Entre Ríos, que, tras la decisión dada a conocer por Gustavo Bordet este jueves, finalmente no serán desdobladas y se realizarán de manera simultánea con las nacionales. "Hay que hablar de los problemas de la gente, no de la fecha de las elecciones" , afirmó, en diálogo con el Nueve .

Sus declaraciones se dieron horas antes del anuncio oficial del gobernador de Entre Ríos sobre la negativa al desdoblamiento. En ese marco, Rogelio Frigerio aseguró: "No es un tema que me saque el sueño". "No me encontré a ningún entrerriano preocupado por la fecha de las elecciones. Sin embargo, gran parte de la política provincial está enfrascada en ese tema", aseveró.

Por otro lado, consideró que la decisión de Alberto Fernández de no competir por la reelección presidencial, "no sorprendió a nadie". "¿Cómo vas a ir por una reelección si todavía no asumiste tu primer mandato? Eso es lo que piensa la gente. La gente no ve al presidente como un presidente que asumió su rol. Este es el peor gobierno desde que recuperamos la democracia. No movió el amperímetro esa decisión", afirmó.

"Lo que genera más angustia es ver a un gobierno que tres años y unos meses de haber asumido la gestión, no ha asumido la responsabilidad de gobernar. Se pelean entre ellos, evaden la responsabilidad y le echan la culpa siempre a otro", concluyó.