Rogelio Frigerio habló del balotaje en Ahora Play: "Yo no soy neutral"

“Nosotros hicimos público el posicionamiento, en una reunión que tuvimos el miércoles pasado con los otros 10 gobernadores de nuestra coalición. Pero primero quiero aclarar que yo no soy neutral, porque hay una simplificación muchas veces del periodismo, que plantea que hay quienes que apoyan a uno u otro candidato o el que es neutral. Yo no soy neutral. Yo creo que hay que ir a votar, y que hay que votar positivamente por alguno de los candidatos que quedaron en la segunda vuelta. Nuestra candidata no quedó”, dijo.