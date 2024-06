Rogelio Frigerio: "Estoy buscando financiamiento en todos lados".

Rogelio Frigerio Salvataje a la Caja de Jubilaciones: "A mí me votaron para resolver problemas"

Asimismo, el mandatario sostuvo que es necesario "conseguir financiamiento para hacer las obras que hacen falta en la provincia de hace muchísimo tiempo". "Tenemos que volver a posicionar a Entre Ríos: hace rato no formamos parte del mundo y no teníamos una presencia importante. Lentamente lo estamos recuperando", agregó. En ese sentido, habló sobre su gira en España.

"Estuve dos días nada más pero fueron muy fructíferos. Diserté en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estuve reunido con 60 empresarios de los más relevantes de España, muy interesados sobre la Argentina", precisó.

Rogelio Frigerio pidió por la Ley Bases

"Creo que la sanción de las leyes que viene pidiendo hace rato el presidente tenemos que acelerarlas. Tenemos que dar una vuelta de página y empezar a discutir otras cosas; ojalá que eso se dé en el corto plazo. Va a implicar también en el tiempo una recuperación de los ingresos para la provincia", dijo y afirmó: "En mi carácter de gobernador de Entre Ríos estoy apoyando estas medidas".

Qué dijo Rogelio Frigerio sobre el salvataje a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

"La gran mayoría de los entrerrianos apoya lo que estamos haciendo. Estamos salvando a nuestra Caja de Jubilaciones. Los gobiernos anteriores pateaban el problema para adelante y no resolvían nada. La caja estaba en peligro de no poder pagar más las jubilaciones actuales y mucho menos las futuras, algo había que hacer

Y en ese sentido, aseveró: "A mí me votaron y me eligieron para resolver los problemas". "Me comprometí a sostener la Caja provincial y a respetar el 82% por móvil. Para eso había que hacer cambios y los estamos haciendo. En el marco de la peor crisis de estos 40 años de democracia estamos resolviendo problemas, gestionando sin plata y sin recursos", agregó.