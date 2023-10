Rogelio Frigerio confirmó al intendente de Crespo como su ministro de Obras Públicas si gana el domingo

Desde el escenario que compartió también con el diputado nacional cordobés Mario Negri, Frigerio confió: “Quiero hacer un anuncio. Le pedí a Dario Schneider que me acompañe en la gestión, que sea mi Ministro de Obras Públicas. Y me dijo que sí. No me lo voy a perder”.

Y fundamentó la decisión: "Tenemos que poner a los mejores en la cosa pública. Sobre todo a los que puedan mirar a los ojos a la gente porque no tienen nada que esconder”.

Schneider minutos antes había dicho: “No me cabe ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones en todos lados”. Y sobre la obra pública disparó: “Es mentira que no terminan las obras porque no entregan materiales. Es mentira que no hay materiales. Si en Crespo lo podemos hacer, la provincia puede hacerlo también”, fustigó. Luego cerró con un mensaje al gobernador Gustavo Bordet y le pidió “que deje de mentirle a los entrerrianos”.