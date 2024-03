Rogelio Frigerio acompañó a productores en la apertura de Expoagro

“Desde el Estado intentaremos facilitarles la vida a nuestros productores. No hay que enseñarles nada, ellos saben siempre y en cada circunstancia qué decisiones tienen que tomar para mejorar la competitividad, la productividad ”, sostuvo el mandatario entrerriano desde el predio ferial de San Nicolás, donde se lleva a cabo la ExpoAgro 2024, que permanecerá abierta hasta el 8 de marzo.

Frigerio resaltó que “desde siempre tengo vínculo con todas las organizaciones de la agroindustria en Entre Ríos. Estamos en permanente contacto, trabajando juntos para encontrar soluciones”. “En este tiempo hemos estado abocados a la mejora de los caminos rurales, que son por los que sale la producción”, puso como ejemplo.

Contó que esos caminos “tienen un deterioro increíble en nuestra provincia”, frente a lo cual, “entre otras cosas destinamos el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento de los caminos rurales y pusimos a trabajar a Vialidad Provincial como hacía mucho que no se veía”.

Frigerio también remarcó su rechazo al intento de aumentar las retenciones: “Estoy de acuerdo en el norte al cual está llevando el Presidente el país, pero en algunas cuestiones concretas me he opuesto, por ejemplo el intento de incrementar las retenciones a nuestras economías regionales. Ese no es el camino”.

“Tenemos que estar juntos, espalda con espalda, el gobierno nacional y las provincias trabajando para solucionar los problemas concretos de la gente. Así nos quieren ver los vecinos y para eso tiene que servir la política. Si la política no sirve para eso, no sirve para nada”, concluyó Frigerio.

La ExpoAgro es la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región. Ahí se conocen las últimas tendencias sobre maquinaria agrícola, insumos, servicios y ganadería. Durante cuatro días se concentran compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios.