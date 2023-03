“La gente no llega a fin de mes, no llega a fin de la semana. Hoy no sabemos los precios de las cosas, eso lo voy a atacar de frente el primer día y voy a bajar la inflación”, detalló el mandatario respecto a la incierta realidad que viven los argentinos.

“Se encamina y se traza el rumbo muy rápido, hay que señalar hacia dónde vamos; qué industrias y qué sectores tienen potencial para exportar al mundo y generar trabajo”, afirmó.

A su vez, Rodríguez Larreta destacó el potencial de Entre Ríos y se mostró muy entusiasmado con su última visita a la provincia: “La comparsa que estuve en Gualeguaychú tenía 150 personas trabajando todo el año, realmente eso es mucho”, y agregó: “En la zona de Victoria tienen lugares muy lindos, gastronómicos y de hotelería de buena calidad. Eso genera turismo y el turismo genera trabajo”.

El Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se mostró optimista respecto a la creación de empleo en la zona: “Vamos a crear trabajo para los entrerrianos a partir de la industria agroalimentaria y del turismo, que en esa zona tiene muchísimo atractivo”. Además, sostuvo que hay todo un potencial agropecuario muy grande.

Finalmente, Rodríguez Larreta destacó el trabajo en conjunto con los dirigentes entrerrianos. “Estamos trabajando muy bien con Rodrigo Frigerio, estuve con él ahora. Con Gustavo Gein y con todo nuestro equipo” cerró.