Ricardo López Murphy: "Al balotaje vamos Javier Milei y nosotros"

“Yo tuve que ver con las ideas liberales de Patricia”

En un tramo de la entrevista, López Murphy repasa su vínculo con Bullrich y afirma que el acercamiento de la actual candidata presidencial, que en los 70 fue parte de la Juventud Peronista, a las ideas liberales, fue en parte producto de su influencia. “Yo tuve que ver en una cosa que es la conversión de ella de ideas liberales.Hay que ponerse en el momento de la historia. Se derrumbó el muro de Berlín y se derrumbó para allá, no para acá. El sistema que colapsó es el otro. Hubo una lectura inteligente de lo que estaba pasando en Cuba y hubo una visión, una revalorización de las sociedades abiertas, de las sociedades libres y también de la eficacia de la economía de mercado”.

“En ese proceso de discusión creo que ayudó mucho el caso Alfredo Yabrán para que Patricia se alejara del peronismo”, recuerda López Murphy, en referencia al empresario vinculado al menemismo que se suicidó en Aldea San Antonio, en 1998 en Entre Ríos, acosado por denuncias de corrupción.

“En ese momento yo estaba en un programa de Radio Mitre a la tarde como columnista. Y ella era diputada nacional. A veces hacíamos entrevistas y ella después quedaba, seguíamos charlando. No digo que yo la transformé pero tuve influencia. Y eso se acentuó por supuesto durante el gobierno de la Alianza y ella finalmente fue mi candidata a jefe de gobierno cuando yo fui candidato a presidente. Y luego interactuamos durante muchos años en la Red Liberal de América Latina”, rememora.

Al marcar diferencia señala el gobierno de Cambiemos liderado por Mauricio Macri en el que Bullrich fue ministra de Seguridad. “Yo no estuve de acuerdo más allá de que lo voté, pero no estaba de acuerdo con el programa. Creí que iba a fracasar como finalmente fracasó”.

Su rol en la campaña de Bullrich, señala, es ser “el vocero en relaciones exteriores, defensa, seguridad, inteligencia. Lo hago de manera cauta. Esta semana hablé de esta locura que se le ha ocurrido al presidente Alberto Fernández de sumarnos a los BRICs, donde está Rusia, un país que agrede a países pequeños y los invade. E Irán, que ha sido el responsable de los atentados en la Argentina. Entonces nosotros no podemos estar ahí”, afirma. “Ese es un vecindario al que no podemos ir y ahí me pronuncio. En general trato de que hagamos un pronunciamiento lo más prudente posible para no desorganizar. A mí me parece que en este momento la sociedad necesita escuchar con mucho cuidado cuáles son nuestras posiciones y no estar atosigando con declaraciones altisonantes todos los días”, agrega.

Rumbo económico e internas

Respecto a la economía, para López Murphy “hay que mirar lo que hace la gente que ha sido exitosa. Los países que han sido exitosos. La sabiduría acumulada de la humanidad. Por ejemplo el primer economista fue José, el que asesora al Faraón, que le decía ue en las épocas prósperas guarde y compense con eso en las épocas adversas”.

En cuánto a la discusión dentro de Juntos por el Cambio antes de las PASO 2023 afirmó: “La interna era inevitable porque había diferencias de liderazgo, había matices que había que resolver. No es malo que haya competencia. La competencia es buena en economía y es buena en política”.

Las diferencias entre Bullrich y Milei

Carbone le consulta a López Murphy si Bullrich no termina siendo una versión light de Milei como se ha dicho en algunas oportunidades. El economista responde: “Patricia ha mantenido una gran coherencia en sus últimos 25 años. Entonces me da la sensación que nadie la puede considerar light. Nadie puede considerar light a la coalición que evitó que Argentina sea Venezuela. Veo en ella una postura, una familia muy bien organizada, una persona con una gran fortaleza emocional con una gran resiliencia frente a la adversidad”.

En cuánto al gran caudal de votos para Milei en las PASO 2023 dice López Murphy: “Por supuesto que todos recibimos un shock ese domingo a la noche. Pero el balotaje será entre Milei y nosotros, eso no tengo dudas, porque el gobierno por la situación económica muy mala, va terminar siendo muy castigado. Nosotros tenemos que mostrar nuestros atributos. La calidad de nuestros programas, saber hacer una presentación en público de nuestras ideas”.

Néstor Kirchner y el origen del problema

Según López Murphy, los problemas en Argentina luego de la salida de la convertibilidad “empezaron con el gobierno de Néstor Kirchner, porque desestructuró la economía argentina, su organización. Hubo circunstancias extremadamente favorables que no las hay ahora que disimularon esos problemas. Pero en las crisis se ve la verdadera dimensión de los Kirchner: ella (la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) está desaparecida, tiene miedo, no quiere aparecer en público, no se anima a poner la cara por el gobierno que nos legó”.

Hacias las generales

“Yo estoy convencido que en estos 60 días la gente va a reflexionar cuidadosamente. Una cosa es ir a protestar en las primarias contra lo que a uno no le gusta. Otra cosa es atar el destino del país algo que no se conoce”, dice sobre lo que espera para las elecciones de octubre.

“Esta semana se vio la discusión sobre la ley de alquileres. Yo decía ¿dónde uno ve más grande crisis de vivienda del mundo? En Cuba. Cuba está toda descapitalizada. Se han empobrecido de una manera terrible. ¿Vos elegirías ese camino o elegirías el camino de los países prósperos, como hicieron Alberdi y Sarmiento? Yo miro los prósperos”, concluye el dirigente.