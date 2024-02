Radio Nacional tiene nuevo director: negó una privatización

Qué dijo el nuevo director de Radio Nacional

"Me gustó el desafío, participar de un medio absolutamente plural, sin ideologías, un medio de información y comunicación con el público, que trabajemos todos en pos de un nuevo país", expresó Cavallero en declaraciones a Radio Nacional. Asimismo, agregó que "la única limitación es que no sea una radio ideológica" y agregó: "No me gusta el periodismo militante".