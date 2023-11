Quién es Santiago Caputo, el hombre que construyó el triunfo de Javier Milei desde las sombras

"Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo ese proceso. Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad y se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto": el discurso de Javier Milei tras ser electo Presidente de la Nación en el balotaje puso en primera plana a un nombre que sólo era conocido para el círculo cercano de La Libertad Avanza.

Pero, ¿quién es Santiago Caputo? Amigo de la adolescencia de Ramiro Marra es politólogo (le quedan pocas materias para licenciarse en la UBA) e hijo del ex presidente de Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo. Además, es sobrino de Nicolás Caputo -ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri- y Luis Caputo -ex ministro de Finanzas y director del BCRA del mismo presidente-.