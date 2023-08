Qué opina Carlos Maslatón de Larreta, Bullrich, Massa y Milei

"Es una persona que no tenía capacidad ni excesivo interés en ser presidente. Se aburrió y sufrió mucho los últimos dos años. No quiere saber más nada con ese tipo de poder".

Maslatón contra todos: Macri, Milei, Cristina, Bullrich y Larreta | Maxi Montenegro

Sergio Massa

"Es el político por excelencia. Es una persona que se juega, capaz de tomar riesgos en momentos difíciles. No le fue mal, entre otras cosas porque la tendencia del país es a la alza".

"Es un tipo importante, no tiene miedo. Fue muy moderado en el último año, demasiado para mi gusto".

"Yo le dije que el ciclo económico lo favorecía, pero había dos cosas que había que hacer, sincerar el tipo de cambio y tocar el Banco Central".

"La gran habilidad de Massa es que luego de cerrar con Alberto Fernández trabajó en su amistad con el kirchnerismo".

Cristina Kirchner

"Es muy hábil políticamente. Cometió muchos errores en 2012, 2013 y 2014, después no terminó mal su mandato. Su primer mandato fue aceptable, se equivocó con el campo y lo corrigió. Pero no quiere seguir en política, se cansó. Está retirada".

Javier Milei

"No tenía previsto ser presidente pero se encontró con un éxito mediático gigante. Está improvisando, no conoce el Estado, no conoce los botones y piensa que sólo con dar órdenes va a funcionar".

"Hubo venta de candidaturas, pactos espureos y limpió militantes. Tuvo asesores que quisieron hacer negocios, la compra-venta de candidatos marca que no tiene un interés real de ser presidente".

Horacio Rodríguez Larreta

"Es otro profesional de la política, tiene vocación desde muy chico. Es buen administrador, pero muy colectivista. Quiere controlar todo. Es un desarrollista-socialista. Puede cambiar, pero así gestiono hasta ahora".

"Es el político más flexible en su decisión. Puede poner un impuesto y después sacarlo. Puede ser buen presidente, pero no me gusta lo que hizo hasta ahora".

"Hay pactos que no hace falta hablarlos, que se dan espontáneamente. Si el balotaje es Larreta-Massa, al día siguiente se juntan y aseguran apoyarse mutuamente".

Patricia Bullrich

"No entiende nada de economía, no tiene equipo y es muy demagoga. No sirve, tiene un discurso para ganar votos pero no para gobernar".