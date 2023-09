Qué hay detrás de la tensión entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich y el fantasma de Javier Milei

Alianza por conveniencia: Macri y Bullrich

La alianza entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri se gestó hace varios meses, antes incluso de que se confirmara la celebración de PASO 2023 en Argentina. Macri vislumbró en Bullrich la posibilidad de evitar una candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, lo que dio lugar a una relación tensa desde sus inicios. Bullrich, ante la pregunta de si se bajaría de la carrera presidencial en caso de que Macri fuera candidato, respondió con un rotundo "no". Esta respuesta no cayó bien en el ex presidente, ya que podía dejarlo en una posición incómoda.