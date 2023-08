Qué es "540", el número del que habla Javier Milei

“Naturalmente, siempre es muy importante el rol de los afectos; de los amigos; de ‘540’, que algún día lo sabrán ”, expresó Milei desde el escenario del búnker de La Libertad Avanza (LLA) . También agradeció a “El Jefe”, en alusión a su hermana, Karina Milei. “Sin El Jefe esto no hubiera sido posible”, manifestó al coro de “Karina, Karina” cantado por sus seguidores.

Javier Milei Paso 2023.jpg

La explicación detrás del número 540 de Milei

El número 540 ya había sido mencionado recientemente por Milei en una entrevista con el canal A24 y alude a una ironía política. El libertario sostiene que se viene un “giro de 540 grados”, porque los liberales van a "sacar a pasear a toda la casta" para darle una vuelta de 360 grados, y después, harán un cambio de 180 grados.

En aquella nota periodística, el candidato presidencial explicó: “Si la gente nos acompaña en las urnas, vamos a hacer un giro de 540 grados, porque vamos a sacar a pasear a toda la casta por 360 grados, y además, les metemos el cambio de 180 grados”.

Javier Milei

En su discurso de anoche, el diputado nacional apuntó nuevamente contra la “casta política”, y en particular contra Juntos por el Cambio y “el kirchnerismo”. “No podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo, no importa que sea con buenos o malos modales”, expresó.

“Somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar al kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante”, planteó frente a sus seguidores, publicó Página 12.