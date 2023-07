Por falta de quórum, se cayó la sesión del Senado

La Cámara de Senadores nacional iba a volver a sesionar este miércoles a las 11, luego de tres meses sin actividad en el recinto. Sin embargo, los legisladores del Juntos por el Cambio no asistieron a la cita y el oficialismo no consiguió el quórum necesario de 37 senadores para comenzar a debatir en el Senado .

"Aspiramos a tener sesión para poder cumplir con la responsabilidad institucional, no se justifica la demora, no podemos paralizar el Congreso, los 34 senadores y senadoras que estamos acá tenemos ganas de trabajar" , expresó el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

"No habiendo quorum para la sesión convocada al día de la fecha vamos a proceder a las manifestaciones de los senadores", explica la presidenta provisional @ClaudiaLAZamora

El oficialismo contaba con las presencias de los senadores de Unidad Federal, Guillermo Snopek -presidente de esa bancada y el entrerriano Edgardo Kueider, quienes no aparecieron en el recinto. María Eugenia Catalfamo, de San Luis, quien también integra el bloque disidente, cumplió su palabra y aportó su presencia para sacar adelante la sesión del oficialismo.

La discusión por el pliego de la jueza Figueroa

La aprobación del pliego de la magistrada Ana María Figueroa, que se encuentra cerca de cumplir los 75 años (la edad tope para jubilarse), para seguir en la Cámara Federal de Casación Penal, es resistida por Juntos por el Cambio a raíz de declaraciones de fines del año pasado en las que ella había denunciado un "ensañamiento judicial" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según publicó Noticias Argentinas, su pliego no tiene ninguna impugnación, pero desde Juntos por el Cambio advierten que Figueroa tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura por demorarse en resolver un planteo para que se deje sin efecto un sobreseimiento contra la ex presidenta y que la causa Los Sauces/Hotesur se reabra y vaya a juicio oral.

El 31 de mayo pasado, cuando la comisión de Acuerdos del Senado avaló su pliego y el de otros 47 candidatos a cubrir cargos judiciales, Figueroa aclaró que no tiene "ningún feedback con el Poder Ejecutivo" ni con el Instituto Patria, por lo que no estaba condicionada en absoluta para dictar su fallo.

Aquel día también ratificó sus dichos sobre el "ensañamiento" contra Cristina Kirchner al recordar que la vicepresidenta fue citada a ocho indagatorias en una sola jornada, en una fecha que además coincidía con el natalicio de Néstor Kirchner.

"No es habitual que en Argentina a una persona la citen a ocho indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia", destacó Figueroa aquel día.

El interbloque Juntos por el Cambio ya adelantó que no está dispuesto a acompañar designaciones judiciales.