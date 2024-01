Piden elevar a juicio la causa por el botellazo a Javier Milei durante su asunción

"Se clausure la instrucción y se eleve la presente causa a la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que desinsacule el Juzgado Criminal y Correccional Federal que corresponda intervenir en juicio”, agregó.

Desde el 28 de diciembre de 2023, Mercanzini, el autor del botellazo que tenía como objetivo a Javier Milei y que impactó contra un empleado de seguridad, se encuentra en prisión preventiva por orden del juez Ariel Lijo.

El juez le embargó los bienes por la suma de $500 mil pesos y, en su declaración, el agresor aseguró que estaba arrepentido y explicó que estaba borracho al momento de arrojar la botella. “Me arrepiento. Nunca hice una cosa así. No quise atentar contra el Presidente”, dijo.

Piden llevar a juicio al hombre que intentó agredir a Milei

La calificación legal del caso califica al botellazo como un delito de "lesiones dolosas leves" contra Guillermo Agustín Armento, con un grado de tentativa por la acción dirigida al presidente, Javier Milei, y su hermana:

"La conducta precedentemente descripta encuadra jurídicamente -sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva resulte del juicio (art. 401 del C.P.P.N.)-, en el delito de lesiones dolosas, en grado de tentativa, contra el Sr. Presidente de la Nación, doctor JAVIER GERARDO MILEI y contra KARINA MILEI (arts. 42 y 89 del C. Penal) y lesiones dolosas leves en función del resultado, provocadas a GUILLERMO AGUSTIN ARMENTANO, calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de una fuerza de seguridad policial (art. 89 y 92 en función del 80 inciso 8 del Código Penal), todas en concurso ideal entre sí (art. 54 del C. Penal), imputándoseles en calidad de autor (art. 45 del C. Penal".

El fallo, realizado por la Justicia tras la detención de Mercanzini, indicó una acción directa contra Javier Milei: “Tanto las imágenes captadas durante la asunción presidencial, como los dichos del imputado al momento de efectuar su descargo -quien manifestó encontrarse afectado por el discurso del Presidente-, aunado a sus publicaciones en redes sociales, conducen a presumir que la acción desplegada por el imputado estaba dirigida concretamente a lesionar al primer mandatario".

"Tales aspectos, permiten tener por acreditado en su plenitud el conocimiento y voluntad por parte del imputado; esto es, el autor no solo ha conocido las consecuencias de su acción sino que tuvo la intención de realizar el tipo objetivo”, agrega la Justicia en su calificación sobre el hecho.

La detención contra el hombre que arrojó una botella a Javier Milei el pasado 10 de diciembre.

A quién le pegó la botella que le arrojaron a Milei

Un policía que formaba parte de la custodia del presidente se llevó la peor parte, ya que el proyectil terminó impactando en él. Según las autoridades se encuentra en perfecto estado.

En ese sentido, efectivos de la Policía Federal afirmaron que están intentando identificar al agresor. “Por el ángulo de la caída creemos que fue arrojada desde un edificio", aportaron fuentes policiales a Noticias Argentinas al momento del incidente.