Patricia Bullrich quiere bajar la edad de imputabilidad a los 12 años

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich , aseguró que evalúa incorporar en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad la franja etaria a partir de los 12 años y destacó que con su propuesta se lograría "que un adolescente que comete un delito menor no siga su carrera delictual".

Este viernes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Bullrich fue contundente: "Es algo que defiendo desde hace muchos años. Nunca hubo una buena recepción de parte del Congreso en tratarlo pero creo que esta vez va a suceder. Vamos a presentar proyectos sobre organizaciones criminales, para que la pena mayor recaiga no solo en los cabecillas sino para todos los miembros".

Acerca de a cuánto debería bajar la edad de imputabilidad, Bullrich sorprendió con su respuesta: "Eso es algo que seguimos debatiendo. Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito".

Sobre si tenían registrados delitos graves en los que hubiera menores de 12 años involucrados, Bullrich explicó que "hay muchos delitos menores, pero lo que se puede hacer con esto es lograr que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual". Y remarcó: "Esto pasa en Uruguay".