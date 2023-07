Patricia Bullrich en Paraná: "El cambio es todo o es nada"

PASO en Santa Fe Carolina Losada: "Si me va bien, le va a ir bien a Santa Fe"

"Es todo significa combatir la inflación, no seguir con el 50%. Es todo significa 190 días de aula, ni siquiera 180; es sacar los piquetes totalmente, no dejar medio carril: es todo o es nada, no a todo o nada. Es una manera de plantear que el cambio, si lo hacemos a medias tintas, lo único que vamos a lograr es seguir como estamos", afirmó.