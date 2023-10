Patricia Bullrich: "Ojalá explote antes" del 19 de noviembre

La postura que mostró la titular de Pro fue disímil a la que había marcado durante la campaña para la primera vuelta. En ese entonces, cuando era candidata, Bullrich convocó a una conferencia de prensa tras la última suba fuerte del dólar blue y, flanqueada por el que iba a ser su equipo económico, criticó a Milei por “prender más el fuego para que el país explote”. Fue después de que el libertario dijera que el peso no valía ni excremento.

Anoche también contó en LN+ que el día de las elecciones, cuando quedó tercera y no pudo entrar en la segunda vuelta, pensó “que no quería vivir 30 años más con un partido único que se coma todo un país destruido”, en referencia al oficialismo. Entonces indicó en LN+: “Si gana Massa, se quedan 30 años. Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades”.

Así justificó que, pese a las fuertes acusaciones que recibió de parte de Milei, decidió “perdonar lo individual y pensar en la cuestión de fondo” para avanzar hacia “un cambio”. Además recordó que hace dos años había existido un intento de acercamiento entre su fuerza y La Libertad Avanza, pero que en aquel momento hubo resistencia desde Juntos por el Cambio.

“Tuvimos una gran oposición interna. Yo entré a una reunión donde querían decir ´nunca Milei´, incluso hubo un comunicado”, rememoró, en un dardo a los radicales, a la vez que remarcó que ella siempre quiso ampliar. “La división de la oposición te lleva siempre a una derrota, es el A-B-C de la necesidad”, sentenció.

Si bien esa situación -según deslizó- dejó expuestas las diferencias entre los distintos sectores que componen la coalición opositora, no fue suficiente para generar una ruptura. “Ganamos las elecciones de 2021 pero no quisimos romper Juntos por el Cambio porque era una herramienta importante”, dijo e insistió en que “hace mucho tiempo existen dos miradas muy distintas de cómo ver el país”.

“La mirada que ganó fue la nuestra porque fue la que ganó las PASO. Una mirada con un Estado razonable, con empresas privadas, contra lo que son las mafias que vienen gobernando”, destacó.

En medio del impacto que generó el respaldo que junto con el expresidente Mauricio Macri le ofreció al candidato libertario, Bullrich se refirió a la situación en la que quedó la Unión Cívica Radical (UCR) y estimó que la mayoría va a acompañarlos con el voto pese a que institucionalmente el partido mantuvo una posición neutral.

“La mayor cantidad de radicales va a votarnos a nosotros, ya es un ´nosotros´ porque apoyamos y vamos a defender nuestros valores, ya se está armando ‘Los radicales por la libertad’. Va a haber muchos más radicales que van a votar esta alternativa que la de Massa”, auguró y basó su presunción en que “el radicalismo no se banca el kirchnerismo ni se banca a Massa”. Sin embargo, admitió que “al radical de alma lo que no le gusta es que le toquen a [el expresidente, Raúl] Alfonsín”.

En tanto, la expostulante reafirmó que no está entre sus expectativas formar parte de un eventual gobierno del economista e indicó que no tuvo conversaciones al respecto. “Tomamos la decisión con autonomía de Milei, no tomamos la decisión por Milei, sino por la Argentina. Mi decisión es unilateral, hablándole a las personas que me votaron es decirles: ‘Quiero que me acompañen en el cambio, que no es el cambio que hubiéramos hecho pero es el cambio posible’”, señaló.

En este contexto, Bullrich contó que -rumbo a la segunda vuelta que se llevará adelante dentro de tres semanas- ya hubo una serie de reuniones entre los equipos de fiscalización de JxC y los de LLA para el trabajo que demandará la próxima jornada electoral. “Vamos a fiscalizar con toda la fuerza, vamos a la democracia con la gente que ya tenemos y también vamos a llamar a quienes se quieran sumar”, adelantó.

