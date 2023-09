Patricia Bullrich: "Lo que este gobierno te da por un lado, te lo quita por el otro"

En el diálogo, la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, fue dura con las recientes medidas tomadas por Sergio Massa, titular de la cartera de Economía nacional y candidato presidencial del peronismo.

“Si uno analizase las medidas del gobierno nacional en un país normal, en una Argentina equilibrada, bajar el IVA a los productos de la canasta básica parece apropiado, pero si lo analiza a la luz de la situación real, eso va a significar que te dan plata por un lado y te la sacan por el otro, porque la única fuente de recursos que existe es la emisión monetaria, que genera más inflación”. “Te van a devolver van a devolver 5.000 pesos de IVA y todos los productos te van a aumentar 10.000. Entonces vas a estar peor”, graficó la dirigente del PRO”.

“Este tipo de medidas se tienen que tomar en el marco de planes integrales, en los que se tienen que generar equilibrios”, remarcó Patricia Bullrich. “Es lo mismo que pasa con Ganancias. Hoy el Impuesto a las Ganancias lo pagan quienes cobran sueldos muy altos. No conozco mucha gente que gane 700.000 pesos. Si esa reducción significa inflación para todos los argentinos, entonces es un problema”, agregó.

“Nosotros -aclaró Bullrich- tenemos un plan para bajar impuestos. Queremos lograr que los argentinos paguen menos impuestos para producir más y dar más trabajo, pero en el marco de un programa integral, con equilibrio”.

Entrevista a Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio

Impacto en las provincias

“Hoy recordábamos con Rogelio que el impuesto a las ganancias es coparticipable. Por lo tanto la medida que toma Sergio Massa le saca a las provincias una cantidad de dinero, que hace que las provincias que podrían estar equilibradas queden ahora desequilibradas. Todo, por un plan que es para su campaña”, cuestionó Bullrich.

En la misma línea, señaló: “Sergio Massa no les preguntó a los gobernadores si querían esa decisión. No debe haber muchos trabajadores en Entre Ríos que ganen ese dinero. ¿Qué solución se está dando? Una que profundiza la crisis, porque hay más emisión, más inflación”. “Nosotros -subrayó- tenemos un programa para reducir impuestos, pero siempre dentro de un esquema de equilibrio, no con desequilibrios como está pasando ahora”.

“No nos van a sacar a piedrazos ni corriendo”

En la entrevista también se abordó cómo será el vínculo con los sindicatos y la protesta social, si la hubiese en caso de ser electa presidenta. Al respecto, afirmó: “Con todo sindicato que esté dispuesto a ayudar en serio a mejorar las condiciones del trabajo en la Argentina -porque hay ocho millones de personas en la Argentina que trabajan en la informalidad- vamos a ir de la mano. Los que quieran poner obstáculos como nos dicen, que desde el primer día nos van a hacer una huelga, bueno, ahí vamos a ir nosotros a defender con uñas y dientes nuestro gobierno y lo que la gente votó. Y esta vez no nos van a tirar piedras ni nos van a sacar corriendo. Vamos a poner toda la fuerza para que la Argentina cambie”.

Reducción de ministerios

Otro punto abordado es la estructuración de estado nacional. “Estamos trabajando en una estructura entre ocho y diez ministerios. Es decir que vamos a reducir a la mitad los ministerios y además no solamente reducir los ministerios, sino reducir la verticalidad de organismos. Porque uno tiene el ministro, que tiene muchos secretarios de estado, muchos subsecretarios, muchos directores, coordinadores. Entonces son líneas muy burocráticas que lo único que hacen es trabar la tarea que hay que hacer”. Para Patria Bullrich “hay que tener estructuras más flexibles que le lleguen realmente a la gente y no que pasen de funcionarios a funcionarios los papeles y que todo sea una burocracia, así que sí, estamos haciendo una reforma del estado muy potente, muy fuerte, cuyo objetivo sea poner el esfuerzo en aquello que le llega al ciudadano”.

image.png Rogelio Frigerio con Patricia Bullrich en el acto realizado el viernes en Paraná.

Menos impuestos en Entre Ríos

Por su parte, Rogelio Frigerio enfatizó en que su espacio quiere "bajar los impuestos en Entre Ríos. Tenemos una presión impositiva asfixiante. Además tenemos que salir del rojo fiscal. La provincia nuevamente está en déficit fiscal producto de la competencia electoral que ha hecho que el gasto se incremente en este último tiempo por encima de los ingresos. Para bajar los impuestos tenemos que bajar el gasto, el gasto que no le llega a la gente, el gasto vinculado con los privilegios de la política y eso es lo que vamos a hacer".

"Todas las unidades del estado que no tengan una red directa de vinculación con el progreso de la gente, con que la gente viva mejor, no tienen razón de ser. Vamos a hacer lo que dijimos con Patricia: el gobierno provincial y nacional más austero de la historia, porque así con esa austeridad vive la gran mayoría de los argentinos. La política no puede desentenderse de esta situación si la principal preocupación de la gente pasa por el trabajo, pasa por la educación, por la inseguridad por la salud: esa tiene que ser también la principal preocupación de lo políticos y eso es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno", indicó el postulante de Juntos por Entre Ríos.

"Vamos a ir a las madrigueras de los narcos"

En cuanto a la inseguridad y el narctráfico,Bullrich anticipo: "Vamos a trabajar mucho con una unidad especial de Inteligencia que vaya atrás de cada una de las bandas que existen en Rosario. Se sabe quiénes son, se saben dónde están, se sabe cómo trabajan, se sabe que contactos tienen con sus familiares en las cárceles. Entonces es fundamental contar con una cantidad importante de fiscales tanto de la provincia como federales, con jueces que puedan dar rápida respuesta con las fuerzas federales, pero fundamentalmente con investigación, porque con inteligencia e investigación vamos a ir a buscarlos a cada madriguera donde están y eso es lo único que cambia la realidad. Cuando uno agarra a los líderes desarma las organizaciones, le saca el dinero, no les deja más capital de trabajo para que sigan reproduciéndose. Ahí empiezan a retroceder".