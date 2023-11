Patricia Bullrich: "Juntos por el Cambio estaba destruido"

Patricia Bullrich , ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), analizó el presente de la coalición tras la derrota electoral del pasado 22 de octubre, el acuerdo con Javier Milei y aseveró que el espacio "estaba muy destruido" .

Política Mauricio Macri pidió votar a Javier Milei y dijo: "No dinamité JxC"

En diálogo con LN+, la titular del PRO aclaró que si bien JxC ya era " un envase muy destruido ", remarcó que "no es el fin" . De esa manera, destacó la importancia de "hablar desde qué lugar y qué base se reconstruye". "El tema fundamental son las ideas y a dónde vamos", vaticinó.

Al ser consultada sobre si la decisión de apoyar al candidato de La Libertad Avanza (LLA) el próximo 19 de noviembrei fue o no apresurada, Bullrich respondió: "La decisión que tomamos es sin condicionamientos. Tomamos una decisión solos, pero media hora después la UCR iba a tomar la suya. Ellos también la tomaron solos y no en el marco de Juntos por el Cambio y un día antes ya lo había hecho la CC. Nos jugamos a una idea y siempre me juego".

"Eso fue lo que se debatió en las Paso y había diferentes maneras de pensar sobre hacia donde llevar el país", explicó.

Respecto al plano electoral, lamentó haber quedado en el camino rumbo al balotaje. En esa misma línea, afirmó que el debate que se presenta dentro de la coalición "es el mismo que está atravesando gran parte de la ciudadanía".

En ese sentido, manifestó: "Hoy el país debate lo mismo, si va hacia el cambio y la transformación, en el que las personas puedan vivir libremente y crecer con empresas, trabajando, con posibilidades y educación, o un modelo corporativo donde las partes políticas se arreglan entre si y la gente las mira de afuera".