Patricia Bullrich fue atendida luego del debate presidencial

Minutos después de finalizado el segundo debate presidencial , se viralizaron en redes sociales fotos de Patricia Bullrich siendo asistida por el titular del SAME, Alberto Crescenti.

En efecto, Patricia Bullrich tiene conjuntivitis. Lo confirmó el propio Crescenti. “Está perfecta, tiene conjuntivitis, nada más. Mientras estaba debatiendo se tocaba el ojo y en pleno intervalo le pusimos una gotas oftalmológicas”, explicó el titular del SAME.

Cabe recordar que la semana pasada, durante el primer debate de candidatos, Bullrich dijo que había presentado un fuerte cuadro febril.

Días atrás, en declaraciones radiales, explicó que le fue “difícil” llevar adelante el primer debate “con una gripe fuertísima”. “Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse”, había argumentado para justificar su performance en la discusión entre candidatos. “Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian”, había adelantado de cara al debate de anoche.

“Entré con una pata rota a la cancha porque estaba totalmente engripada, con fiebre, todos los oídos tapados y una situación complicada”, se excusó Bullrich al comenzar a hablar ante 500 jóvenes del PRO, el lunes pasado. En sintonía con ella, sus principales colaboradores admitieron que había tenido “problemas” al hablar sobre economía y no haber sido más punzante contra Massa, pero la atribuyeron al estado gripal que sufría. “Tenía 5 botellas de agua debajo del atril porque se le secaba la boca a cada rato”, explicaron.

Con la salud recuperada, Bullrich se preparó para la segunda edición del debate. Sin embargo, el cuadro de conjuntivitis volvió a afectarla.

La candidata de Juntos por el Cambio llegó al debate de la Facultad de Derecho de la UBA acompañada por una comitiva de 30 personas (el máximo que puede llevar cada candidato), en donde se destacaron las presencias de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Pullaro, Néstor Grindetti y Jorge Macri, entre otros. Además sorprendió la presencia del policía Luis Chocobar , quien en diciembre de 2017 mató a un delincuente por la espalda, hecho por el cual fue condenado y a la vez fue defendido en reiteradas oportunidades por Patricia Bullrich.

A diferencia del debate de la semana pasada, según publicó Infobae, en esta oportunidad la ex ministra de Seguridad endureció su discurso confrontando principalmente con Sergio Massa y Javier Milei. Con el referente de La Libertad Avanza protagonizó un curioso momento cuando le preguntó: “¿Creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas?”. “Vos también tenés un montón de gente que viene de otros lados”, contestó “El León” sin desmentir la acusación.

“Yo soy una luchadora. Luché toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todo, contra los que arruinaron este país hermoso, contra los que abusan del poder que tienen. Y, te aseguro, a estos tipos no los derrotas con discursos lindos sino siendo más fuertes que ellos. Yo los enfrenté siempre y como presidente los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia, y lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle ‘no’ al kirchnerismo, y para decirle sí a un cambio de verdad, el cambio de Juntos por el Cambio”, cerró Bullrich su participación este domingo.