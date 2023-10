Patricia Bullrich cuestionó el sistema de indemnizaciones

Durante su discurso, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) se refirió a la existencia de "una industria del juicio" que es "terrible" y prometió "derogar todas las leyes que han destruido el concepto de la indemnización" en un eventual Gobierno suyo.

"Para eso tenemos que derogar varias leyes, empezando por la 24.013. Eso lo vamos a hacer rápido", explicó sobre la actual Ley de Empleo, que regula la protección de los trabajadores desempleados; la promoción y defensa del empleo; la productividad y el salario mínimo, vital y móvil; la indemnización por despido injustificado, entre otras cuestiones.

La también exministra de Trabajo de Fernando de la Rúa (2000-2001) indicó que promoverá "un régimen especial laboral, simplificado barato y económico" para quienes "están en la informalidad" y quienes "tiene planes sociales".

"Desde el primer día vamos a hacer que los planes sociales no sean incompatibles con el trabajo, de esa manera vamos a generar un solapamiento para que las personas puedan empezar a trabajar", subrayó.

La candidata agregó que "los planes van a tener terminalidad y obligaciones", aunque recalcó que "habrá grupos vulnerables como madres con muchos hijos o discapacidad que se mantendrán".

Bullrich planteó que su objetivo es que "en cuatro años" el país alcance "un mercado laboral que duplique la cantidad de empleos privados y que disminuya los empleados públicos".

"Tenemos que reformar leyes laborales para que el trabajo fluya, porque hoy no está fluyendo. Yo he recorrido el país en estos últimos años y me encontré en cada rincón una empresa que me dice 'yo podría tomar más gente si me dan las condiciones de seguridad jurídica para que ese empleado no me lleve mi empresa o mi pyme'", detalló.

Esta semana, Bullrich ya había planteado que de encontrar resistencia política y sindical a cambios en las normas laborales, estaría dispuesta a modificarlas por medio de un DNU.

"Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten", remarcó en radio Neura.