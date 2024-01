En su tradicional conferencia de todos los días, que suspendió ayer por el discurso del presidente Javier Milei en Davos, Adorni indicó: “Se ha tomado la decisión de descontar ese día a quienes vayan al paro, a los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida”. Justificó esta decisión en que desde la Casa Rosada entienden que “el salario es una contraprestación” y por eso marcó: “Quien no trabaja es razonable que no cobre”.

Qué dijo Rogelio Frigerio sobre el paro general

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, no descartó la posibilidad de que se descuente a los empleados públicos el día no trabajado durante las jornadas de huelga, al ser consultado por el criterio que adoptará la provincia por el paro nacional del 24 de enero.

"Creo profundamente en el derecho a huelga y también creo que hay que pagarle a los empleados por los días que se trabaja y no por los días que no se trabaja. Un derecho no implica la no asunción de la responsabilidad de los funcionarios públicos de defender los intereses de la gente", manifestó este martes.

En esa línea, ratificó: "Es muy importante defender el derecho de huelga y pagarle a los empleados los días que efectivamente concurran a trabajar".