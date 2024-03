Paro en las universidades: "No hay presupuesto para funcionar"

Aixa Boeykens , decana de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) dialogó con AHORA en el marco del paro que se llevó adelante por parte de comunidades educativas -docentes, no docentes, estudiantes- de universidades de todo el país este jueves.

"Estamos en una medida de fuerza que tiene que ver con que no hay presupuesto para funcionar. Ya sea becas, como investigación y extensión. Resulta complicado cumplir con el pago de la electricidad y otros gastos de funcionamiento. Contamos con fondos de un presupuesto de 2022, que no contempla la inflación que ha habido", resaltó Boeykens.

La decana dijo que "la mayoría de la docencia y personal no docente ha adherido al paro". Señaló luego que no hay información oficial de un posible aumento del 70% en las partidas para casas de estudio: "Siempre es bienvenida la posibilidad de un aumento. No obstante, ese monto es mucho menor que lo que se precisa para cubrir los gastos".

"Amamos la universidad pública y somos austeros, con lo cual lo que podemos hacer para disminuir gastos lo estamos haciendo. Pero no alcanza", finalizó Boeykens.