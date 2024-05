Paro de la CGT: Gobierno descontará el día a los estatales

"El paro de la CGT no tiene razón aparente. A los empleados estatales que paren, se les descontará los haberes del día: quien no va a trabajar, no cobra. Obviamente, las organizaciones que realicen la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha ocasione", afirmó Manuel Adorni.