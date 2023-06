Paro de colectivos: cómo afectará al servicio en Entre Ríos

Un nuevo paro de colectivos fue anunciado el jueves por parte del Consejo Directivo nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) . Fue tras una nueva instancia fallida de paritarias con empresarios del sector en el Ministerio de Trabajo. De no haber una resolución en las próximas horas, choferes de corta y media distancia de todo el país retendrán el servicio por 24 horas a partir de las 00 del martes 13 de la próxima semana. La medida de fuerza afectará al transporte en Entre Ríos.

"S e está pidiendo una recomposición salarial porque quedamos atrasados con la inflación y planteamos, de hecho, algo que ya estaba pactado a principios de año. Las empresas dicen que no tienen los fondos, que no les da para afrontar el aumento", indicó al Nueve, Gustavo Berón , secretario Adjunto de UTA en Entre Ríos.

De acuerdo al gremialista, el pedido del sindicato va en línea con la variación de precios: "No es desmedido, sí somos conscientes de que las tarifas no son las que deberían ser, pero es un tema que debe discutir con el empresario con el Estado. No nos compete directamente".

PARO DE COLECTIVOS: QUÉ PIDE LA UTA

"Si para el día lunes no recibimos una respuesta salarial conforme el pedido formulado en la audiencia anterior, se realizará un Paro General del Transporte de Pasajeros de corta y media distancia en todo el País por 24 horas, a partir de las 00.00 horas del día martes 13 del corriente. Nos desafían y nos obligan a realizar la medida de Fuerza por nuestro salario", expresó la UTA en un comunicado.

El gremio también confirmó que se citó a una nueva audiencia para el próximo lunes. De llegar a un acuerdo en esa reunión, podría desactivarse la medida de fuerza.

El sector resumió su crisis en los costos de los servicios que “están calculados con precios de insumos no salariales a valores de diciembre de 2022″; y en que las compensaciones tarifarias “se están abonando con demoras”. Al respecto de esto último, denunciaron que existen “montos devengados sin abonar desde marzo”.

La UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.