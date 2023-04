Paro de colectivos en BA: habló Berni luego de ser golpeado

En una breve conferencia de prensa luego del encuentro, Berni reclamó mayores medidas a Nación y le dejó un mensaje a Aníbal Fernández: “ Necesitamos que todos que sean responsables, la seguridad es una construcción diaria. Se pusieron cámaras en colectivos, pero no tienen chip para transmisión directa. Mentir es malo, muy malo. Peor es creerse sus propias mentiras”.

En tanto, Roberto Fernández sostuvo: “Vinimos porque hoy tuvimos un hecho muy lamentable, una vez más perdimos un trabajador. Este tema de inseguridad nos preocupa y venimos a pedir por favor que encontramos el camino para que no pase suceda más esto en la provincia de Buenos Aires. Estamos esperando que nos den las nuevas medidas que vamos a tener de ahora en adelante”.

Luego del crimen del colectivero de la línea 620 Daniel Barrientos durante esta madrugada, sus compañeros y amigos cortaron la avenida General Paz y la ruta 3, en Virrey del Pino, ambos de La Matanza, en reclamo de mayor seguridad. Además, todas las líneas de la zona oeste del conurbano realizan un paro de actividades con el mismo pedido.

Sergio Berni llegó al cruce pasadas las 11.30 y una vez que se acercó a la protesta, fue atacado por los choferes que lo insultaron, le arrojaron proyectiles e incluso lo sorprendieron con golpes de puño, que le provocaron heridas en el rostro. El funcionario tuvo que ser evacuado por efectivos de infantería que se lo llevaron del lugar contra su voluntad y se enfrentaron con los propios choferes.

Luego de recibir atención médica, Berni brindó una conferencia de prensa desde el Hospital Churruca y confirmó que ya hay un detenido por el asesinato de Barrientos. También se refirió a la agresión sufrida en la protesta y dijo que no va a renunciar a su cargo: “Un golpe más no me hace mella”.

“Toda la solidaridad con la familia del chofer asesinado de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro. Investigamos todos los días casos y, para los que no entienden, no es un hecho habitual”, sostuvo.

Además, afirmó: “Hemos detenido al primer sospechoso. El policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó. No tengan duda de que este hecho que no va a quedar impune”.

“Creo que duele más que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe. Más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita”, remarcó y agregó: “Nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando, ahora los médicos están debatiendo si me tienen que operar o no, pero eso es lo que menos importa”. A su vez aseguró que no denunciará a sus agresores.