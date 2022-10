Pablo Moyano advirtió por un fuerte paro de Camioneros

"Los camioneros fuimos esenciales y tiene que ser reconocido ese esfuerzo. Todos los gremios están reabriendo paritarias y superando el 100%, nosotros vamos a llegar también", dijo Pablo Moyano.

Consultado por la implementación de una suma fija para paliar los efectos de la inflación, el dirigente ratificó que es "uno de los defensores" de la medida. "En la reunión con el Presidente le reclamamos una suma fija para todos aquellos que no cobran la canasta básica, son pedidos concretos que se tienen que dar antes de fin de año, ojalá que haga este anuncio que estamos pidiendo en los próximos días".

respecto a cómo quedó el vínculo con sus compañeros de la CGT, dijo que es "normal". "Hay discusiones en el Gobierno, en la oposición, entre los periodistas y en la CGT también, pero estamos todos juntos", sostuvo. "No pasa nada, no me voy a poner celoso por un asado, estamos todos juntos", añadió.

En otro orden de temas señaló que el Gobierno "está haciendo un esfuerzo muy importante para contener la inflación". "Yo hago responsables a los empresarios, los tipos se la están llevando en pala. Ojalá que de una vez por todas sean responsables con el pueblo argentino", sostuvo.